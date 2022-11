Taormina, 22enne nascondeva cocaina sotto il sedile: arrestato

Gli agenti del Commissariato di Taormina hanno arrestato un giovane 22enne che nascondeva 20 grammi di cocaina sotto il sedile dell'auto

Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Taormina. Il giovane è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di cocaina: la sostanza stupefacente era nascosta sotto il sedile dell’auto suddivisa in 4 involucri pronti potenzialmente a essere smerciati.

La successiva perquisizione domiciliare a carico del ragazzo ha portato inoltre al ritrovamento di materiale generalmente utilizzato per confezionare le singole dosi: i poliziotti hanno scovato infatti un bilancino di precisione, sacchetti in plastica e due cucchiai in metallo con tracce della cocaina sequestrata in auto.

A seguito di disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 22enne si trova adesso agli arresti domiciliari in attesa del procedimento per direttissima.