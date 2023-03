Taormina, brucia rifiuti pericolosi a ridosso autostrada: denunciato pensionato

I militari hanno notato una colonna di fumo nero che si levava da un’area rurale e giunti sul posto hanno trovato il pensionato intento ad appiccare le fiamme

I carabinier di Taormina (Messina) hanno denunciato un 72enne, già noto alle forze dell’ordine, per combustione illecita di rifiuti pericolosi. Durante un servizio di pattuglia, i militari hanno notato una colonna di fumo nero che si levava da un’area rurale e giunti sul posto hanno trovato il pensionato intento ad appiccare le fiamme a un cumulo di rifiuti, tra cui anche rifiuti speciali come pneumatici, parti di autovetture, materassi, arredi in legno, sistemati su un appezzamento di terreno a ridosso dell’autostrada.

L’intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, scongiurando più gravi conseguenze per l’ambiente ed evitando che il propagarsi del fuoco coinvolgesse gli automobilisti in transito sul tratto autostradale.