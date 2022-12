“Yohzer”, supporto psicologico alla popolazione palestinese di Gaza: evento a Catania

Il Teatro Coppola di Catania ospiterà un convegno a supporto della popolazione palestinese di Gaza organizzato dal "Trattato", partner del Quotidiano di Sicilia.

Mercoledì 28 dicembre tra le 17 e le 21.30 al Teatro Coppola di Catania si terrà il prossimo evento organizzato dal Trattato, periodico catanese promotore di eventi sociali e culturali, partner del Quotidiano di Sicilia.

Verrà presentato il progetto italo-palestinese “Yohzer”, attivo dal 2021 a sostegno della popolazione palestinese della Striscia di Gaza, vittima da decenni di bombardamenti da parte delle milizie israeliane. La popolazione, che da anni vive in condizioni sociali, economiche e psicologiche tragiche, presenta tutta una serie di problemi psicologici, tra i quali disturbi del sonno, ansia generalizzata e angosce di morte.

Dopo una breve presentazione del direttore del QdS Carlo Alberto Tregua, a intervenire saranno il dottor Alberto Mascena, responsabile area psico-sociale del progetto; il dottor Mohammed Abushawish, referente psicologo progetto sul campo (in diretta dalla striscia di Gaza); la giornalista Laura Silvia Battaglia, specializzata in aree di crisi e conflitti dal 2007; e l’Imam di Catania Abdelhafid Kheit.

Verranno discussi gli attuali percorsi psico-sociali a sostegno della popolazione palestinese di Gaza, con ampio spazio di discussione sul tema. A seguire, ci sarà un rinfresco e buffet offerto dai Lions di Catania.

L’obiettivo principale è costruire canali di scambio formativi tra psicologi italiani e palestinesi, per migliorare il recupero e il benessere dei bambini e delle loro famiglie, e sostenere economicamente i professionisti locali, che saranno impegnati in numerosi interventi a domicilio, in particolare nelle aree più povere e marginali della Striscia.

Le famiglie bisognose di sostegno vengono segnalate all’équipe dal personale del centro. Gli Imam e Mukhtar, spesso i principali riferimenti di famiglie con difficoltà psicologiche, vengono formati e allo stesso tempo consultati come esperti per poter intervenire quanto più efficacemente sui bisogni e le convinzioni delle famiglie palestinesi con maggiori difficoltà.

Info

Di seguito troverete il codice a barre per visualizzare la pagina dell’evento e poter avere maggiori informazioni.

Trattato e QdS, codice a barre per avere info sull’evento a favore della popolazione palestinese

Fonte immagine di copertina: Sicilymag.it