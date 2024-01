Al Pirandello di Agrigento arriva “Il Bosco Incantato”

Una rappresentazione divertente per grandi e piccini. Uno spettacolo che mette insieme canto, danza e recitazione ed è interpretato da artisti professionisti e poliedrici

AGRIGENTO – Approda al Teatro Pirandello “Il Bosco Incantato”: il Musical di Marco Savatteri che indaga sul significato del Natale cercando il punto di vista di chi i doni li prepara.

Uno spettacolo esplosivo e divertente che lascia ampi spunti di riflessione, rinnovato in ogni sua parte.

Il Musical “Il Bosco Incantato” è stato rappresentato per tutto il mese di dicembre 2023 in numerose città della Sicilia, riscuotendo ovunque successo.

Alla rappresentazione prendono parte 15 attori della Savatteri Produzioni, la casa di produzione teatrale che investe sulla Sicilia e realizza opere teatrali originali con un team creativo di maestranze scelte tra le eccellenze siciliane.

Per Savatteri Produzioni il periodo delle festività natalizie è dedicato all’infanzia e alla diffusione dell’amore per il teatro per famiglie e bambini.

Il bosco incantato educa al teatro e lo fa con allegria e virtuosismo. Questo spettacolo mette insieme canto danza e recitazione ed è interpretato da artisti professionisti e poliedrici.

Ma di cosa parla, nel dettaglio, la rappresentazione? Il Bosco incantato, edizione 2023/24 racconta una nuova storia.

Siamo nei giorni precedenti al Natale e l’Elfo Nevischio usa un espediente scaltro per completare il proprio lavoro di preparazione dei doni.

Così facendo, però, mette in pericolo l’intero sistema di distribuzione dei regali che devono essere consegnati entro il 24 dicembre.

Riusciranno i personaggi del Bosco Incantato a risolvere il guaio creato da Nevischio? E cosa avranno imparato da questa avventura? E i bambini cosa potranno imparare da questa storia di fantasia?

Il 7 gennaio alle ore 18, nella prestigiosa cornice del Teatro Pirandello, si aprirà il sipario su un mondo colorato e meraviglioso che farà tornare tutti bambini, promettendo una serata di arte e spensieratezza, gioia e allegria, con lo stile riconoscibile della navigata Compagnia teatrale di Marco Savatteri.