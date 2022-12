Tel Aviv cede lo scettro: ecco le città più care al mondo

New York e Singapore sono le città più care al mondo nel 2022: Tel Aviv cede lo scettro e si classifica al terzo posto

Tel Aviv perde il primato e non è più la città più cara al mondo.

Sul gradino più alto del podio, nel 2022, salgono infatti New York e Singapore, secondo quanto stimato dal Worldwide Cost of Living Index che ha raffrontato prezzi e costi di oltre 170 città sparse per il mondo.

Il “sorpasso” di New York e Singapore sembrerebbe essere stato dovuto a due fattori preponderanti: redditi alti e un tasso di cambio più forte.

Tel Aviv, invece, “paga” una valuta più forte e un tasso di inflazione più elevato, venendo relegata così in terza posizione.

Prezzi aumentati dell’8,1% nelle maggiori città al mondo

La ricerca del Worldwide Cost of Living Index ha appurato, inoltre, come i prezzi siano aumentati in media di circa l’8,1% rispetto al 2021 nelle principali città del mondo.

Trattasti, dunque, del tasso più veloce degli ultimi 20 anni: specchio di una crisi globale del costo della vita scaturita dalla guerra in Ucraina e, anche, dal perdurare delle restrizioni anti Covid in vigore in Cina.