Semifinali scudetto, TeLiMar Palermo esce a testa alta dalla doppia sfida contro Pro Recco

I pluricampioni liguri vincono gara 2 per 11-5

l TeLiMar Palermo andrà a caccia del terzo posto nel Campionato di A1, che vale i preliminari di Champions, contro l’Ortigia. Esce a testa alta dall’Olimpica di viale del Fante il Club dell’Addaura contro i pluricampioni della Pro Recco, che vincono gara 2 della semifinale Scudetto per 11-5.

I padroni di casa, spinti anche dai 200 spettatori autorizzati dal Comune a tifare dagli spalti, restano aggrappati agli avversari per tre tempi, contenendo il divario. Poi, complici la stanchezza per l’assenza di Hooper e qualche decisione discutibile da parte della coppia arbitrale, i recchelini riescono a dare lo strappo decisivo nel corso dell’ultimo quarto di gioco. Ottima la prestazione degli uomini guidati da Baldineti, soprattutto in fase difensiva.