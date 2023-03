TeLiMar Palermo in trasferta contro l’Iren Genova Quinto

Sei giornate alla conclusione della regular season

Dopo la pausa per la World League, è di nuovo appuntamento con la pallanuoto di A1. Il TeLiMar domani, sabato 18 marzo, affronta l’Iren Genova Quinto nella ventesima giornata. Altra trasferta ostica per il Club dell’Addaura, che torna sul luogo del delitto dopo le Final Eight di Coppa Italia. Alla piscina Marco Paganuzzi fischio d’inizio alle ore 15. A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Raffaele Colombo e Arnaldo Petronilli. La partita sarà visibile in diretta streaming sul canale Youtube dello Sporting Club Quinto.

Sei giornate alla conclusione della regular season

Mancano ormai solo sei giornate alla conclusione della regular season, con il TeLiMar che occupa il quarto posto, a quota 38 punti, a pari merito con la Rari Nantes Savona: «Con la Deakker era una partita che dovevamo vincere. Però, un mezzo passo falso ogni tanto ci sta – concede il tecnico Gu Baldineti -. Tra l’altro, avevamo appena recuperato Giorgetti dopo un lungo periodo di assenza. Non siamo mai stati al completo. Anche in Coppa Italia, Hooper ha dovuto scontare un turno di squalifica. Sono state assenze per noi molto importanti. Anche al rientro dagli infortuni, nessuno riesce ad essere subito al cento per cento. Se a tutto questo aggiungiamo che il Bologna ha fatto un’ottima partita, ci sta il pareggio».