Tenerife, poliziotto italiano si tuffa per liberare l’ancora e muore in mare

Tragedia nelle acque di Tenerife in Spagna, dove, per disincagliare un’ancora, un giovanissimo poliziotto in vacanza, originario della provincia di Benevento, trova la morte. Tutto è accaduto durante una gita in barca con gli amici.

Il ritrovamento

Giuseppe Saudella, questo il suo nome, da qualche tempo prestava servizio alla questura di Piacenza, prima alla squadra volanti e attualmente al corpo di guardia. Il suo corpo è stato trovato qualche ora dopo dalle autorità spagnole.