Tensione a Lampedusa, in decine scavalcano fila per andare sulla nave

Intanto si registrano ancora sbarchi di migranti sull'isola dove in poche ore sono arrivate altre 140 persone su quattro barchini

Momenti di tensione davanti all’hotspot di Lampedusa dove sono in corso i trasferimenti dei migranti. In attesa di andare sulla nave Galaxy che fa rotta a Porto Empedocle, un gruppo di migranti, prevalentemente nordafricani, ha scavalcato la fila per raggiungere prima il pullmino per il trasferimento. E’ stato necessario l’intervento della Polizia che ha riportato la situazione alla calma.

Ancora sbarchi a Lampedusa, in poche ore altri 140

