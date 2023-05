Tenta di recuperare qualcosa dopo avere attraversato binari: 22enne travolta da treno

L'incredibile fine di una giovane maghrebina nelle Marche

E’ stato un impatto fatale, per una ragazza di 22 anni, quello subito da un treno merci in corsa sui binari di Civitanova a pochi passi dal centro. Si chiamava Salima El Montassir la vittima. Alloggiava in una struttura alberghiera in compagnia di un ragazzo, anche lui di origini maghrebine come lei, arrivato a Civitanova il giorno prima dal Nord Italia. Era residente a Trento ma è stato nelle Marche, dove lavorava, che, all’alba di ieri, poco dopo le 5, ha trovato la morte. Una fine incredibile, considerata la dinamica dell’incidente.

Colpita alla testa

Sulla base dei filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona in questione, la ventenne avrebbe scavalcato la recinzione che separa la tratta ferroviaria per andare a recuperare qualcosa che le sarebbe rimasto tra i binari. Inconsapevole del grande rischio corso, ad un tratto, a gran velocità è sopraggiunto un treno merci diretto a Milano e proveniente da Bari che l’ha travolta colpendola alla testa.

Una scena straziante

Sul posto, ai vigili del fuoco agli agenti del commissariato di polizia e alla Polfer si è presentata una scena terribile. La ragazza era riversa a terra, tra il binario uno e il binario due, senza vestiti, trascinati via dal treno. Non è stato complicato identificarla grazie al fatto che Salima aveva in tasca i documenti. Gli agenti del commissariato, dopo i rilievi di rito, hanno raccolto la testimonianza del giovane che si trovava insieme a lei. Il ragazzo, che non è indagato ma è stato ascoltato come testimone, è stato portato negli uffici del commissariato di Civitanova e ascoltato dagli inquirenti.