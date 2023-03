Anziana immobilizzata in casa durante rapina, si cercano i malviventi

I delinquenti si sarebbero intrufolati nell'abitazione, mettendosi a rovistare al suo interno davanti agli occhi dell'anziana immobilizzata.

Momenti di paura quelli vissuti da una pensionata di 85 anni a Canicattì, in provincia di Agrigento, che è stata bloccata e immobilizzata nel suo appartamento da due malviventi.

Secondo la ricostruzione dei fatti, due persone si sarebbero introdotte nell’abitazione dell’anziana alla ricerca di denaro e oggetti preziosi.

I ladri, tuttavia, non riuscendo a trovare nulla di appetibile all’interno della casa, sarebbero fuggiti senza portare via nulla. La pensionata, ancora scossa per l’accaduto, è stata raggiunta dai carabinieri della Compagnia di Canicattì.

I militari hanno ascoltato la vittima e sono attualmente in corso le indagini per riuscire ad assicurare alla giustizia gli autori della tentata rapina.