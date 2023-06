Donna aggredita vicino piazza Garibaldi, tentata violenza sessuale: identificato l’autore

La vittima della violenza sessuale a Caltanissetta sarebbe stata salvata da altre due donne. Ecco chi è l'aggressore.

Una donna di 50 anni circa sarebbe stata aggredita ieri sera da uno straniero a Caltanissetta, a poca distanza da piazza Garibaldi, per tentate di violentarla in strada.

A dare l’allarme e un primo soccorso sarebbero state altre due donne. In pochi minuti sul posto si sono presentati gli agenti di Polizia a bordo di una Volante.

Tentata violenza sessuale, chi è l’aggressore

La donna, in stato di choc, è stata successivamente trasportata in ospedale per essere sottoposta ad accertamenti. Identificato il presunto aggressore, già portato in Questura.

In base ad alcune informazioni, si tratterebbe di un ospite del Cara di Pian del Lago. Sul caso la Procura di Caltanissetta ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dei fatti.

Foto di repertorio