Furto in casa da migliaia di euro, ladro “beccato” dalla polizia e arrestato

L'autore del furto - registrato in pieno giorno a Vittoria - sarebbe un noto pregiudicato locale.

Stava per mettere a segno un colpo che gli avrebbe fruttato migliaia di euro l’uomo arrestato a Vittoria, in provincia di Ragusa, dalla Polizia di Stato per tentato furto aggravato in concorso in una casa di via Pietro Nenni.

Ecco la ricostruzione dell’intervento degli agenti del commissariato, avvenuto ieri pomeriggio dopo la segnalazione alla sala operativa.

Furto in casa in via Pietro Nenni, arresto a Vittoria

Gli agenti, giunti sul luogo dove era stato segnalato il tentativo di furto, avrebbero notato una delle finestre dell’abitazione socchiusa. Entrati in casa avrebbero notato un uomo uscire dall’immobile: aveva con sé uno zaino, un borsone e una borsa a tracolla. L’uomo, prontamente bloccato con la refurtiva addosso è stato perquisito e sono stati trovati numerosi monili in oro, perle, diamanti, diversi orologi di valore e la somma di 3mila euro in contanti, il tutto provento del furto perpetrato poco prima.

Il 38enne, che pare sia un noto pregiudicato locale con numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e con in atto la misura dell’obbligo di firma alla Polizia giudiziaria, è stato arrestato per furto aggravato.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato al carcere di Ragusa. Il legittimo proprietario del materiale rubato ha poi riconosciuto la refurtiva come di sua proprietà e gli agenti l’hanno quindi restituita.

Immagine di repertorio