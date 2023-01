Termini Imerese, riaperto il “Nuovo Pallone”, l’impianto sportivo polivalente

. I lavori sono durati un anno e siamo molto soddisfatti perché abbiamo raggiunto questo risultato con grandi sacrifici", ha commentato la sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova

Nuovo look per l’impianto sportivo polivalente di viale dei Re d’Aragona a Termini Imerese. Oggi ha riaperto le porte dopo i recenti lavori di manutenzione straordinaria che hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione, della copertura e dei servizi annessi al campo di gioco (spogliatoi e bagni) per un importo di 280mila euro.

“Dopo l’apertura del campetto di basket della Villa Palmeri grazie al Movimento 5 Stelle Sicilia, che ha donato 37mila euro per la ristrutturazione, si continuano ad investire importanti risorse per lo sport termitano.

I lavori sono durati un anno e siamo molto soddisfatti perché abbiamo raggiunto questo risultato con grandi sacrifici”, ha commentato la sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova.

“L’impegno della nostra amministrazione per lo sport e i giovani raggiunge un ulteriore importante traguardo – ha aggiunto l’assessore allo Sport, Pippo Preti – Fare gli amministratori è difficile. Ma questo è uno dei momenti per cui vale la pena esserlo”. Presenti alla manifestazione le autorità militari, religiose, le squadre di basket e molte famiglie.