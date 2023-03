Terra Amara, l’anticipazione bomba a Verissimo su Mujgan e Ylmaz

La protagonista della popolare soap opera turca ha svelato diverse novità sulla storia.

Anticipazioni clou a Verissimo a proposito di “Terra Amara”, la soap opera turca che sta macinando ascolti in Italia.

Ospite di Silvia Toffanin, infatti, Melike Ipek Yalova, che interpreta Mujgan Hekimoglu, ha annunciato che il suo personaggio nelle prossime puntate rivelerà di aspettare un bambino ad Ylmaz.

La coppia, poi, comunicherà la lieta novella ai futuri nonni.

“Non mi comporterei mai come il mio personaggio in amore”

“Io non mi comporterei così in amore”, spiega l’attrice turca a proposito della storia tra i protagonisti della soap opera dei record. “Penso che nella vita ci siano delle situazioni in cui è necessario scendere a compromessi, ma non in questo caso”.

Per quanto riguarda poi il proprio personaggio, Melike aggiunge: “Per me è stato un ruolo molto importante. Mi piace perché ha diverse sfaccettature, ha tanti colori”.