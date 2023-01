Tragedia a Terrasini, disabile muore bruciato nel suo appartamento

L’allarme è arrivato al centralino dei pompieri intorno alle 2 di questa notte da una casa al primo piano della centralissima piazza Duomo. Il badante non ha potuto far nulla per salvarlo

Un disabile muore nell’incendio scoppiato questa notte nel suo appartamento a Terrasini, nel Palermitano.

Chi è la vittima

A.T., 58 anni, è stato sorpreso dalle fiamme la cui origine è in fase di accertamento.

Cosa è successo

L’allarme è arrivato al centralino dei pompieri intorno alle 2 di questa notte da una casa al primo piano della centralissima piazza Duomo.

Inutili i soccorsi scattati da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri.