Terrasini piange Angelo Micale, il sindaco: “Era amico di tutti, insieme tanti bei ricordi”

La comunità di Terrasini piange la scomparsa di Angelo Micale, stroncato da un malore a soli 47 anni

Si è spento, a soli 47 anni, Angelo Micale.

A stroncare l’uomo, ausiliare del traffico a Palermo e molto conosciuto tra Terrasini e soprattutto Cinisi nell’ambito della Proloco, è stato un ictus che lo ha colpito a ridosso del Natale.

Entrato in coma, è spirato nella giornata di oggi.

La comunità di Terrasini è in lutto, per un uomo che tutti conoscevano e volevano bene.

Il cordoglio del sindaco di Terrasini

“Speravamo che questa brutta notizia non arrivasse mai – scrive nel suo messaggio di cordoglio il sindaco Giosuè Maniaci – Purtroppo ci arrendiamo alla amarezza della vita. Tanti sono i ricordi belli, di serate spensierate, di una gioventù dove il valore dell’amicizia era vero, disinteressato, di ragazzi che si divertivano in allegria e serenità, dalla piazza di Terrasini così come al “chioschietto” di Cinisi. Ciao Angelo, caro amico di tutti. Riposa in pace adesso e alla famiglia, al fratello Domenico, agli amici tutti, vadano le nostre sentite condoglianze. Giosuè”