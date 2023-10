Ancora scosse ai Campi Flegrei, nuovo terremoto in mattinata

Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei, il sisma è avvenuto stamattina nella stessa zona dove si sono verificati gli eventi passati.

Proseguono le scosse di terremoto ai Campi Flegrei, a poca distanza da Napoli. Un terremoto di magnitudo 2.6 si è verificato stamattina alle ore 10:46 ed è stato registrato dagli strumenti della Sala Operativa INGV-OV di Napoli.

Il sisma, secondo le prime informazioni, non avrebbe causato danni a persone o cose. Non si placano quindi i movimenti del terreno nel Napoletano, dopo i terremoti che si sono verificati i questi giorni.

Campi Flegrei, pochi giorni fa una forte scossa

Tanta paura aveva causato la scossa sismica che è avvenuta alle 22:08 di lunedì 2 ottobre con epicentro localizzato in zona Pisciarelli, tra i Comuni di Napoli e Pozzuoli.

Nell’occasione, alcuni calcinacci si sono staccati dalle case e sono precipitati su delle auto che si trovavano parcheggiate a poca distanza.

Musumeci: “Informare popolazione del rischio, no panico”

“Le vie di fuga vanno concepite in una pianificazione urbanistica, quindi se si pianificano e prevedono tre arterie intersecate tra di loro, è chiaro che lì non le faccio costruire. Prevedere le vie di evacuazione in un contesto già occupato da densità, da case, diventa molto più difficile”, lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, intervento a 24 Mattino su Radio 24.

“Sono convinto – ha proseguito – che uno dei metodi più efficaci in una condizione così complessa come questa, sia rendere edotta la popolazione. Far sapere al cittadino il potenziale pericolo del territorio sul quale vive, ed essere pronto a comportamenti improntati a prudenza nel caso della necessità”.

“Farsi prendere dal panico mi pare il metodo meno adatto a poter affrontare una situazione che non si arresterà tra una settimana o tra un mese, perché dura da secoli e temo continuerà ad andare avanti”, ha aggiunto ancora Musumeci.