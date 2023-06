Terremoto nel Catanese: registrata scossa di magnitudo 2.5, sciame sismico sull’Etna

L'Ingv ha registrato una scossa di magnitudo 2.5 nei pressi del Comune di Bronte: in corso sciame sismico sull'Etna

Trema la provincia di Catania.

L’Ingv, infatti, ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 sul territorio etneo.

In corso sciame sismico sull’Etna

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, inoltre, ha reso noto, con un comunicato trasmesso alle 19 di questo pomeriggio, che le stazioni della rete sismica hanno registrato uno sciame sismico sull’Etna. Gli eventi sono localizzati in prossimità di monte Intraleo, monte Palestra e monte Lepre. Sono stati registrato dieci terremoti di magnitudo compresa tra 2.8 e 1.7, con coordinate epicentrali non superficiali. In caso contrario, la rilevanza percepita sarebbe potuta essere amplificata dalla vicinanza alla crosta terrestre.

L’epicentro del sisma da 2.5 nei pressi di Bronte

Il comune più vicino all’epicentro della scossa, delle ore 18.24 e localizzata a un profondità di 23 km, è quello di Bronte.

Al momento, fortunatamente, non si sarebbero registrati danni a persone o cose,