Terremoto di magnitudo 3,2 sull’Etna: scuole evacuate per prudenza

Una scossa di 3,2 di magnitudo è stata registrata dagli strumenti dell’Ingv a due chilometri da Milo, sull’Etna. Il sisma, che si è verificato a 8,3 chilometri di profondità, è stato nettamente avvertito dalla popolazione.

Non solo nelle vicinanze di Milo, ma anche più distante, a Tremestieri, e verso il mare, a Giarre e nella frazione di Macchia. Qui, per prudenza, in alcuni istituti scolastici gli studenti sono stati accompagnati fuori.