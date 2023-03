Tremano le isole Eolie, doppia scossa di terremoto nella notte

Nottata movimentata per gli abitanti delle isole Eolie, che hanno avvertito le due scosse. Ecco la situazione nell'arcipelago.

Tornano le scosse di terremoto nelle isole Eolie, nel Messinese. Nel corso della notte un doppio sisma si è verificato nell’area dell’arcipelago eoliano, poco dopo la mezzanotte, al largo delle isole di Filicudi e Alicudi. A segnalarlo sono stati gli strumenti dell’Ingv.

Terremoto Eolie, i dati dell’Ingv

Il primo terremoto è stato segnalato alle ore 00: 01 con una profondità di appena 10 chilometri e con una magnitudo di 2.3. La seconda scossa è avvenuta pochi minuti dopo, alle 00:16, con una profondità di 13 chilometri e una magnitudo di 2.4.

Secondo le prime informazioni, le due scosse di terremoto sarebbero state avvertite dalla popolazione delle isole eoliane. L’evento sismico non ha comunque causato danni a persone o cose.

In precedenza, una terza scossa è avvenuta sempre in mare e lontano dalle coste delle isole Eolie e della provincia di Messina. Il sisma è avvenuto alle ore 23,26 nel Tirreno Meridionale, con una profondità di 126 chilometri. Anche in questo non sono stati segnalati problemi per la popolazione.