Tragedia in Marocco: vittima del terremoto il piccolo Mohamed, viveva con la famiglia in Sicilia

Fra le vittime del tragico terremoto in Marocco anche il giovanissimo Mohamed Charad, 14 anni e viveva in provincia di Messina

Il tragico terremoto che si è verificato in Marocco sta facendo registrare migliaia di vittime, fra di loro subisce una ferita anche la Sicilia, poiché è rimasto vittima del sisma anche il piccolo Mohamed Charad, 14 anni.

La vittima che viveva Furnari

Il ragazzino di 14 anni si trovava in Marocco con la famiglia in vacanza dai nonni, da anni abitano nel Messinese a Furnari. Quando ha iniziato a tremare la terra marocchina il 14enne è rimasto ucciso e la madre si troverebbe ricoverata in ospedale perché ha riportato alcune ferite. Il resto dei componenti della famiglia non avrebbe subito alcun danno fisico.

Il Comune di Furnari, tramite una nota, ha espresso la sua vicinanza e il cordoglio per la morte di Mohamed alla famiglia Charad: “Stamattina la nostra comunità ha appreso una tragica notizia, che non avrebbe mai voluto sentire. Con immenso dolore, vogliamo dire alla famiglia del piccolo Mohamed che le siamo vicini per la sua tristissima e prematura scomparsa, e preghiamo con tutte le nostre forze affinché la sua mamma possa al più presto rimettersi ed uscire dall’ospedale”.

Foto via Twitter @_JeremyCN