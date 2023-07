Trema la terra in Sicilia, scossa di magnitudo 4.0 nel Messinese: i dati INGV

Risveglio turbolento per i siciliani, una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata avvertita stamattina a Cesarò.

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata stamattina alle ore 6:07 a 5 chilometri Sud-Est da Cesarò, Comune in provincia di Messina.

Il sisma è stato individuato dagli strumenti della Sala Operativa INGV-OE (Catania) a una profondità di 19 chilometri, quindi abbastanza superficiale.

Terremoto nel Messinese, la Protezione civile: “No danni”

Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione residente anche in provincia di Catania. Numerose le testimonianze provenienti dalla zona pedemontana dell’Etna e dell’Acese. Immediatamente la Protezione civile si è attivata per verificare eventuali ripercussioni.

“La nostra Sala Situazione Italia è in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio. Dalle prime verifiche la scossa è stata avvertita ma non risultano danni segnalati”, si legge in un post pubblicato su Facebook dalla Protezione civile nazionale.

Gli altri terremoti della mattinata

Poco dopo, alle ore 6:11, una seconda scossa di magnitudo 2.0 è stata localizzata a 9 chilometri Sud-Est da Cesarò, nella stessa area della prima scossa. Si sono poi verificati altri terremoti tra le località di San Teodoro (Messina) e Troina (Messina), con magnitudo comprese tra 2.1 e 2.3.

Foto di repertorio