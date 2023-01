Terremoto a Sud della Sicilia, ancora forti scosse nella notte: i dati dell’Ingv

Non si ferma lo sciame sismico cominciato nei giorni scorsi a Sud della Sicilia. Ecco la situazione monitorata dall'Ingv.

Prosegue l’intenso sciame sismico iniziato nei giorni scorsi a Sud della Sicilia, a poca distanza dalle coste dell’isola di Malta.

Nella notte tra domenica 29 gennaio e lunedì 30 gennaio, alle ore 2,20, gli strumenti della Sala Sismica dell’Ingv di Roma hanno localizzato un’altra scossa di terremoto di magnitudo 4.2 nello specchio d’acqua meridionale a Sud di Malta, a 16 chilometri di profondità.

Terremoto Malta, prosegue lo sciame sismico

Il terremoto non ha comunque causato danni a persone o cose. Nel corso delle ore successive si sono verificati altre scosse di terremoto, seppur di intensità minore. Le più forti sono state registrate tra le 3,51 e le 6,57, tutte comprese tra 3.2 e 3.3 di magnitudo.

La scorsa settimana una di queste scosse che stanno colpendo l’isola di Malta era stata avvertita nella fascia meridionale della Sicilia, nelle province di Ragusa e Siracusa. Anche in quel caso, fortunatamente, l’evento sismico era avvenuto in mare aperto e non erano stati segnalati problemi ai residenti.