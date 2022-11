Terremoto 6.1, i video del terrore in Turchia: fuggono anche i gatti

Paura in Turchia per una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.1 registrata alle 4:08 ora locale (le 2:08 in Italia) nel nordovest del Paese. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a meno di 10 chilometri di profondità ed epicentro a 15 km da Duzce (circa 230 km da Istanbul e 240 da Ankara).

Sono almeno 35 le persone rimaste ferite e al momento non sono stati segnalati decessi. Alcuni edifici hanno subito danni strutturali.

Tanti i video sui social. Dai gatti che fuggono per paura, alla gente che corre per strada. In un altro video si vede un maxi incidente provocato probabilmente da automobilisti che hanno perso il controllo delle loro vetture.