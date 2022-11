Il maltempo danneggia tettoia nel Catanese, intervengono i vigili del fuoco

La struttura era danneggiata in maniera irreversibile e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per la messa in sicurezza.

I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti in via Camillo Benso Conte di Cavour 249 a Riposto, in provincia di Catania, per la rimozione di una tettoia pericolante con una superficie di circa 500 metri quadrati.

La struttura era stata danneggiata in modo irreversibile dal forte vento e dalle avverse condizioni meteo dei giorni scorsi.

Hanno operato la squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Riposto e personale del Nucleo di Soccorso Speleo Alpino Fluviale, con il supporto di un’autoscala e un’autogru inviate dal Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Catania.

Lo smontaggio e la messa in sicurezza dell’edificio sono stati effettuati con l’ausilio di tecniche di derivazione speleo-alpino-fluviale.

L’intervento si è protratto per diverse ore e ha coinvolto anche personale della Polizia Locale del Comune di Riposto, personale dell’Ufficio Tecnico e della manutenzione stradale, poiché si è reso necessario anche il distacco dell’illuminazione pubblica.