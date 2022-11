Tommaso Zorzi dopo la circoncisione: “E’ andato tutto bene”

Il conduttore si è sottoposto ad un intervento chirurgico di circoncisione e ha informato i suoi fan sull'operazione

“Buongiorno, è andato tutto bene. Vorrei che l’effetto di questa morfina non finisse mai…”. Cosi’ Tommaso Zorzi, ex concorrente del Grande Fratello Vip, si rivolge ai suoi follower dalle pagine di Instagram con un video che lo vede sul letto di un ospedale.

L’annuncio sui social

Il conduttore si è sottoposto ad un intervento chirurgico di circoncisione e aveva “informato” i suoi fan sull’operazione. “Finalmente circonciso”, ha scritto Zorzi in un post che ha preceduto il video. Subito dopo sono arrivati vari commenti di sostegno ma anche di critica che il conduttore ha condiviso.

“Incredibile! Come si fa a togliere una parte del proprio corpo? È una cosa che non riesco a comprendere”, ha scritto un utente al quale poco dopo ha risposto un fan di Zorzi: “Non si ricorre alla circoncisione solo per un fine religioso, ma anche medico. Evidentemente lo fa fatto per la sua salute…”.