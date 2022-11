Topo insegue gatto, il felino fugge a “zampe” levate – VIDEO

Il topo che insegue il gatto, il video pubblicato su Twitter è diventato virale nel giro di pochissime ore sul web.

Il topo che insegue il gatto. No, non è colpa del mondo alla rovescia bensì quanto documentato in video pubblicato nelle scorse ore da un utente su Twitter.

Nelle immagini si vede il felino dal pelo nero fuggire a “zampe” levate da un piccolo topolino che lo insegue come se lo dovesse aggredire. Il video è immediatamente diventato virale, totalizzando in poche ore già diverse milioni di visualizzazioni.