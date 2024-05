Torna “Catania Tu Go”: ecco quanto costa l’abbonamento integrato per bus e metro

L’abbonamento digitale integrato “CATANIA TU GO 2024-25” avrà validità dal 01 giugno 2024 al 31 maggio 2025.

Ritorna l’abbonamento digitale integrato “Catania TU GO” per il 2024-2025, su iniziativa di Comune di Catania, AMTS e FCE. A partire dalle ore 10:00 di mercoledì 15 maggio 2024, sino alle ore 14:00 di lunedì 27 maggio 2024, sarà possibile presentare l’istanza per il rilascio del voucher “CATANIA TU GO 2024-25” e fino al raggiungimento del numero massimo di 4502. L’abbonamento digitale integrato “CATANIA TU GO 2024-25” avrà validità dal 01 giugno 2024 al 31 maggio 2025.

“Catania To Go”: ecco cosa si potrà fare con l’abbonamento



L’abbonamento consentirà all’utente di:

accedere ai servizi della metropolitana FCE e delle linee AMTS (con esclusione delle linee Alibus e 524S);

accedere gratuitamente alla rete dei parcheggi scambiatori gestiti da AMTS (Due Obelischi, Nesima).

Non possono presentare istanza i possessori dell’abbonamento integrato Catania Tu Go con scadenza al 31/12/2024.

Per ottenere l’abbonamento sarà necessario:

richiedere il Voucher attraverso la piattaforma Catania Semplice interna al sito del Comune di Catania; acquisire l’abbonamento digitale attraverso l’App FCE.

Procedura di richiesta voucher



La richiesta dovrà essere fatta attraverso la piattaforma Catania Semplice. L’utente, dopo aver effettuato l’accesso attraverso SPID o Carta Identità Elettronica, potrà procedere alla richiesta per se stesso o per altre persone. All’istanza occorre allegare una copia del documento di identità in corso di validità del richiedente l’abbonamento in formato digitale.

Procedura acquisizione abbonamento



Per completare la procedura, dopo aver effettuato la richiesta attraverso la piattaforma Catania Semplice, a partire da giorno 22/05/24 sarà possibile acquisire digitalmente l’abbonamento, previo pagamento di € 20,00 attraverso l’App gratuita FCE Catania. L’Abbonamento annuale integrato Catania Tu Go sarà fruibile esclusivamente attraverso l’App di FCE. L’acquisto (pagamento) dovrà essere effettuato inderogabilmente entro il 07/06/2024.