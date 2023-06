Torna Grimaldi dance Fit Cruise

Un long weekend estivo per mantenersi in forma, grazie a sessioni no stop di zumba, pilates, aerobica, tonificazione e molto altro ancora

Un long weekend estivo per mantenersi in forma, grazie a sessioni no stop di zumba, pilates, aerobica, tonificazione e molto altro ancora. E’ quanto propone l’evento Grimaldi Dance Fit Cruise: il grande viaggio del benessere e del fitness in programma sotto il sole del Mediterraneo, sulla rotta Civitavecchia-Barcellona e ritorno, dal 15 al 18 luglio prossimi.

Per l’occasione i ponti della nave Cruise Barcelona, ammiraglia della flotta Grimaldi Lines, verranno trasformati in una grande palestra a cielo aperto. Per condurre le sessioni in programma, tutte a cura di Never Give Up Events, come di consueto saliranno a bordo i presenter più noti a livello internazionale, affiancati da un team di professionisti del settore. Le notti saranno invece affidate ai dj set di Alex Pavone e termineranno con l’indimenticabile alba sul Mar Mediterraneo.

Durante la sosta della nave a Barcellona, sono previsti una notte e un giorno intero da dedicare ad una delle città più divertenti d’Europa, famosa in tutto il mondo per il suo stile di vita, per la sua movida, per i tantissimi locali alla moda e per gli ampi spazi all’aperto in cui è sempre possibile praticare sport.

In particolare, la sera di domenica 16 luglio – grazie alla partnership con l’agenzia di eventi Mokos – si apriranno le porte del Latin Palace, uno dei più noti locali della città, caratterizzato da grande terrazza sul mare e dai ritmi latini di reggaeton, bachata e salsa. L’ingresso è gratuito, ma è necessario effettuare la prenotazione.

Lunedì 17 luglio sarà invece in programma la seconda grande festa della vacanza: il party a tema Military Love, a bordo della Cruise Barcelona sulla via del rientro a Civitavecchia.

I prezzi partono da 279 euro a persona e comprendono: viaggio a/r da Civitavecchia a Barcellona con sistemazione in cabina quadrupla interna, diritti fissi, pernottamento a bordo durante la sosta in porto, 3 prime colazioni, 2 pranzi e 2 cene presso il self-service di bordo, attività come da programma, assicurazione Europ Assistance a copertura di assistenza sanitaria, infortuni e penali derivanti dall’annullamento del viaggio. Per chi si imbarcherà il 16 luglio a Porto Torres, i prezzi partono da 259 euro a persona.

