“I tortellini sono scaduti”, poi parte l’aggressione: arrestato 41enne ad Adrano

Un uomo di 41 anni è finito agli arresti domiciliari dopo aver aggredito con una bottiglia di vetro rotta il titolare dell'attività

Ha aggredito il titolare di un’attività commerciale di Adrano, contestandogli che la confezione di tortellini acquistati fossero scaduti. Da lì la colluttazione, con la vittima colpita con una bottiglia di birra rotta secondo quanto comunicato dalla questura di Catania.

Chi è l’aggressore: scatta l’arresto

Il responsabile dell’aggressione, un cittadino adranita di 41 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato in flagranza dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, intervenuti dopo che, alla locale sala operativa, è stata segnalata la presenza di una persona armata all’interno di una macelleria del centro storico. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato l’aggressore bloccato a terra dal titolare dell’esercizio commerciale che, a sua volta, presentava una vistosa ferita sanguinante all’occhio sinistro. Una volta preso in custodia, i poliziotti hanno provveduto a perquisire l’aggressore che, nella tasca dei pantaloni, aveva un coltello a serramanico. Sulla scorta delle verifiche e degli accertamenti, gli agenti hanno arrestato l’uomo per lesioni aggravate ai danni del commerciante per porto ingiustificato di un coltello a serramanico e hanno informato il Pubblico Ministero di turno che ha disposto gli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

