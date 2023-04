Lutto per Totò Schillaci, morta la madre Giovanna: “Fai buon viaggio, grazie”

"Mi hai sempre amato, mi hai sempre difeso, mi hai sempre dato tutto quello di cui un figlio ha bisogno", ha scritto Schillaci su Instagram.

Lutto per l’ex calciatore Totò Schillaci. Nelle scorse ore si è spenta Giovanna, 76 anni, madre dell’ex bomber di Messina, Juventus e Nazionale italiana. A dare un ultimo saluto alla donna è stato lo stesso Schillaci con un post pubblicato oggi sul proprio profilo Instagram.

Schillaci: “Mi hai sempre difeso, ti amo”

“Fai buon viaggio mamma. Grazie. Non ci sono parole giuste per momenti come questi, se non dirti grazie. Grazie per quello che sono, per quello che ho ottenuto, le mie vittorie sono state anche le tue di vittorie”, è la didascalia che accompagna una foto che ritrae madre e figlio.

“Mi hai sempre amato, mi hai sempre difeso, mi hai sempre dato tutto quello di cui un figlio ha bisogno. Abbiamo fatto un viaggio stupendo insieme, pieno di sacrifici, cambiamenti, soddisfazioni, vittorie ma anche momenti bui e tormenti, ma il tuo affetto per me e per noi, la tua famiglia, non è cambiato. Possa tu riposare in pace ed essere sempre nei nostri ricordi. Ti amo, il tuo Salvo, è così che amavi chiamarmi”, ha aggiunto ulteriormente Totò Schillaci.

Schillaci, il pensiero di Giannini: “Ti sono vicino”

Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sotto il post dell’ex attaccante siciliano. Tra questi anche quello di Giuseppe Giannini, storico ex calciatore della Roma e compagno di Nazionale di Schillaci durante le notti magiche di Italia ’90. “Ti sono vicino”, ha commentato il “Principe”.

Fonte foto: Instagram – totogoal90