VIDEO | Traffico di droga, il “business” della cocaina e i soldi ai sodali: 3 misure cautelari

Un sodalizio dedito al traffico di droga è stato smantellato dai finanzieri del gruppo di Gela che, coordinati dalla Procura della Repubblica al Tribunale di Gela, hanno eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dal giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale nei confronti di 3 persone.

Gli indagati, nei cui confronti vige la presunzione di innocenza, sono accusati di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Nelle scorse ore una vasta operazione antidroga aveva interessato il Nisseno.

Traffico di droga a Gela, scatta l’operazione della finanza

Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle del gruppo di Gela tra i mesi di novembre 2023 e marzo 2024 e scaturite da un sequestro di cocaina pronta per lo spaccio al minuto, hanno consentito di acquisire un grave quadro indiziario in ordine all’esistenza di un gruppo di gelesi di giovane età dedito esclusivamente allo smercio di cocaina.

Dagli elementi investigativi acquisiti, è emerso che gli indagati vantavano un’organizzazione ben definita e radicata nella città di Gela, tale da garantire l’operatività 24 ore su 24 in tutti i principali quartieri della zona.

Le indagini

Le complesse attività investigative condotte hanno permesso di ricostruire le dinamiche criminali del sodalizio, che avevano come base uno strutturato apparato di vendita in grado di fruttare circa 15mila euro mensili e soddisfare la “domanda” di numerosi acquirenti di droga, provenienti anche da altre città limitrofe.

Il consistente giro d’affari consentiva di provvedere persino al sostentamento economico di uno dei soggetti sottoposto a misura cautelare e del relativo nucleo familiare.

L’operazione di servizio svolta dalla Guardia di Finanza di Gela – che si pone in prima linea nel contrasto ad ogni forma di illecito – testimonia il costante impegno delle Fiamme Gialle a tutela della sicurezza pubblica e per il contrasto di fenomeni criminali più avvertiti come forme di degrado da parte dei cittadini.

