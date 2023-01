Tragedia a Caccamo: fa marcia indietro e uccide la moglie

La donna era scesa dall'auto per aiutare il marito a fare manovra, ma ha trovato la morte

È morta quasi sul colpo, investita dalla Fiat Panda guidata dal marito a Caccamo, nel Palermitano. L’uomo, 79 anni, stava facendo manovra per posteggiare in via San Giovanni Li Greci e, a quanto sembra, la moglie, Maria Massa, 71 anni, era scesa per aiutarlo a fare manovra. Poi l’investimento, con la parte posteriore dell’auto, che non ha lasciato scampo alla donna, la quale è morta poco dopo l’arrivo dei sanitari. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarla, la 71enne è morta mentre i medici le praticavano il massaggio cardiaco davanti agli occhi scioccati del marito. Adesso l’uomo sarà processato per omicidio colposo.

La Fiat Panda, intanto, è stata sequestrata dai carabinieri così come avviene in tutti i casi di incidenti mortali. Il corpo della vittima è stato trasferito all’istituto di medicina legale del Policlinico.