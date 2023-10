Tragedia a Palermo, uomo muore al mercato ortofrutticolo

Un 55enne è morto questa mattina al mercato ortofrutticolo di Palermo in via Montepellegrino. L'uomo è titolare di una salumeria.

Un 55enne è morto questa mattina al mercato ortofrutticolo di Palermo in via Montepellegrino. L’uomo, titolare di una salumeria in via Galileo Galilei, si è accasciato a causa di un malore sbattendo la testa. I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno potuto solo constatare il decesso. Il malcapitato intorno alle 5:30 era sul posto per fare degli acquisti e proprio qualche minuto più tardi è avvenuta la tragedia.