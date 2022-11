Tragedia in pista, aereo travolge un mezzo dei vigili del fuoco: 2 morti e feriti – Video

Tragedia all’aeroporto Jorge Chávez di Lima. Due vigili del fuoco peruviani sono morti dopo un incidente in pista. Un aereo, come si può vedere dal video pubblicato su Twitter da Mario Moray (@Mario_Moray), ha urtato accidentalmente un’autopompa in servizio nello scalo.

Alcuni feriti tra i passeggeri dell’aereo, ma solo alcuni di loro sono stati portati in centri sanitari per ricevere assistenza medica. L’authority dell’aeroporto (Lima Airport Partners) ha comunicato che tutte le operazioni di volo sono state sospese almeno fino alle 13 locali di oggi (le 19 italiane).