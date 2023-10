Tragedia nell’Agrigentino: trovato morto 86enne scomparso da casa famiglia

I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di Lorenzo Coluzzi, l'anziano 86enne scomparso da una casa famiglia a Naro

È stato ritrovato morto Lorenzo Coluzzi, l’anziano 86 enne affetto da Alzheimer che nella giornata di ieri si era allontanato dalla casa famiglia di Naro facendo perdere le sue tracce.

L’uomo è stato ritrovato senza vita in una scarpata in via Gaetano Donizetti nel quartiere Baglio dalla squadra cinofili dei vigili del fuoco.

I pompieri hanno recuperato il corpo dell’anziano

Sul posto oltre ai pompieri che hanno recuperato il corpo, la polizia locale, i Carabinieri, il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara che ha partecipato alle ricerche insieme ai tanti volontari.

Da questa mattina la Prefettura aveva attivato il piano delle persone scomparse.

Il cordoglio del sindaco

“Abbiamo sperato fino all’ultimo in un epilogo favorevole della vicenda – le parole del sindaco di Naro Maria Grazia Brandara – Ci stringiamo alla famiglia Coluzzi nel dolore per la loro perdita. Grazie a tutti i volontari e alle persone che in queste 24 ore si sono impegnate per prestare soccorso. Adesso è solo il momento del silenzio e della preghiera.”