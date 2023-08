Tragedia alla festa patronale, l’esplosione e la morte: ecco chi è la vittima

Sotto shock la comunità di Militello in Val di Catania, i commenti e il cordoglio per la morte del 65enne Franco Carrera.

“Niente speculazioni e ricostruzioni sommarie su quanto accaduto”: è l’appello di don Luca Berretta, parroco di Militello di Catania, città protagonista di una tragedia incredibile durante la festa patronale per il Santissimo Salvatore, che ha portato alla morte del 65enne Franco Carrera.

Tragedia di Militello in Val di Catania, chi è la vittima

La vittima si chiamava Franco Carrera e aveva 65 anni. Era in pensione e aveva prestato servizio come dipendente comunale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a ucciderlo sarebbe stata l’esplosione di un cannoncino metallico spara-coriandoli. La scena, avvenuta in piazza Vittorio Emanuele all’uscita del simulacro del Santissimo Salvatore dalla Basilica Matrice, è stata ripresa da diversi video amatoriali.

Sulla tragedia della festa patronale di Militello in Val di Catania indagano i carabinieri del comando provinciale e della compagnia di Palagonia, nonché la Polizia di Stato. Sul posto anche agenti di polizia municipale, volontari in servizio e una squadra di vigili del fuoco.

Il parroco: “No speculazioni”

“In un momento così delicato per la nostra Comunità parrocchiale e cittadina, invitano sommessamente cittadini, devoti e forestieri ad evitare sommarie ricostruzioni di quanto accaduto, per non alimentare possibili inutili e dannose speculazioni e per il dovuto rispetto nei confronti del nostro stimato concittadino deceduto e delle persone coinvolte”. Questo si legge in una nota del Comitato Festa Patronale Santissimo Salvatore e dell’Arciprete Parroco di Militello Val di Catania, don Luca Berretta.

Il dolore del Catanese

Il primo cittadino di Ramacca Nunzio Vitale ha espresso il proprio cordoglio per la sconvolgente tragedia: “Con profondo dolore apprendiamo dell’incidente tragico avvenuto durante la festa patronale a Militello Val di Catania. Questo triste episodio ci ricorda dolorosamente come una festa, un momento di gioia e comunità, possa improvvisamente trasformarsi in una tragedia. In un istante, le risate e la gioia si sono mescolate a lacrime e dolore. In questo momento di grande tristezza, desidero esprimere la mia più sincera vicinanza alla comunità di Militello e alla famiglia colpita da questa perdita insopportabile. La solidarietà e l’unità sono ancor più importanti in momenti come questo”.

“A nome di tutta la comunità di Ramacca, inviamo le nostre preghiere, il nostro sostegno e il nostro abbraccio virtuale a coloro che sono colpiti da questa tragedia. Che possiate trovare la forza e il conforto necessari in questo momento difficile”.

Fonte foto di Franco Carrera: Militello.info, via Facebook