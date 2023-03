Ennesimo omicidio-suicidio, Finanziere in pensione uccide la moglie e si toglie la vita

Tragedia a Gioiosa Marea, dove un ex militare della Guardia di Finanza ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita.

Un militare della Guardia di Finanza di 65 anni in pensione ha ucciso con alcuni colpi d’arma da fuoco la moglie di 61 anni e poi si è tolto la vita.

La vicenda è avvenuta nell’abitazione della coppia in contrada Acquasanta a Gioiosa Marea, in provincia di Messina. Ad avvisare i carabinieri, intervenuti sul posto, sarebbero stati alcuni vicini di casa.

Sono ancora sconosciute le cause che potrebbero aver spinto il finanziere in pensione a commettere l’omicidio per poi togliersi la vita. Maggiori dettagli potrebbero giungere nel corso delle prossime ore.

In aggiornameno