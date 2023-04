Tragedia in Giordania: turista italiano precipita da 30 metri e muore

Il ragazzo, un 30enne di Torino, stava visitando un'area del sito archeologico quando è caduto accidentalmente ed ha perso la vita

Tragedia Petra, in Giordania.

Un turista italiano, infatti, è morto dopo essere caduto da un’altezza di 30 metri mentre stava percorrendo un sentiero chiuso al transito nel sito archeologico della località. Lo hanno riferito i media locali.

L’uomo, un 30enne di Torino ma da due anni residente a Londra, era in viaggio da solo nel Paese: soccorso e portato immediatamente in ospedale, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La polizia locale ha aperto un’indagine e la famiglia è stata informata.

La dinamica della caduta

Secondo le prime ricostruzioni, il 30enne stava visitando un’area del sito archeologico quando è caduto riportando gravi ferite e fratture che ne hanno causato il decesso.

I parenti della vittima sono in contatto con l’ambasciata italiana ad Amman.