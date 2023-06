Tragedia in piscina: due bimbi cadono in acqua e muoiono

Due bambini di 3 e 2 anni sono morti nelle ultime ore dopo essere caduti in piscina: tragedia infinita tra Verona e Torino

Doppia, infinita, tragedia dalla dinamica simile tra Verona e Torino.

Un bambino tedesco di 3 anni, infatti, è morto dopo essere caduto in una piscina a Lazise (VR) in Veneto. Le condizioni del piccolo, che era sfuggito alla sorveglianza dei genitori in un complesso di loro proprietà, erano apparse sin da subito molto gravi, a tal punto da richiedere il trasporto in elicottero all’ospedale di Borgo Trento. Nonostante il ricovero, però, per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Tragedia dalla dinamica simile anche a Torino

Per un destino beffardo e drammatico, una simile tragedia è accaduta anche nel Torinese.

Non è sopravvissuto, infatti, il bimbo di due anni che domenica scorsa era caduto nella piscina piena della sua casa, a None. Il piccolo è spirato all’Infantile Regina Margherita di Torino.

Il piccolo era scivolato nella piscina posta all’interno del giardino, dopo essersi allontanato dai genitori. Era stato trovato dal padre che aveva chiamato i soccorsi. In arresto cardiaco era stato salvato dai medici, ma la sue condizioni erano apparse subito critiche. Sull’incidente indagano i carabinieri.