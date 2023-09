Tragedia in strada: due turisti travolti e uccisi da auto in corsa

Due turisti di nazionalità irlandese sono morti sul colpo dopo essere stati centrati in pieno mentre attraversano la strada

Due turisti irlandesi sono stati travolti e uccisi a Roma da un’auto lungo la via Cristoforo Colombo. I due, Paul e Mary O’Reilly, di 59 e 60 anni, sono stati investiti all’altezza dell’incrocio di via Malafede. A guidare l’autovettura che li ha centrati c’era un uomo di 54 anni. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale.

I turisti stavano attraversando la strada

I due turisti, secondo quanto ricostruito, stavano attraversando la strada sulla carreggiata in direzione Roma, quando l’auto, una Ford Fiesta, li ha travolti. Entrambi i pedoni sono morti sul colpo, mentre, il conducente è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio.