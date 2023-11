Tragedia in strada, 16enne trovato morto in via Duca D’Aosta: si indaga

Sono in corso le indagini per fare luce sull'accaduto. A quanto pare, a causare il decesso del 16enne sarebbe stato un malore.

Tragedia in via Duca D’Aosta, a Lecce, dove un giovane di 16 anni è stato trovato senza vita all’alba di ieri, mercoledì 8 novembre. Il giovane, che compiva gli anni proprio ieri, è figlio di un uomo originario del Camerun e di una donna salentina.

Il ritrovamento del cadavere

Il corpo del 16enne sarebbe stato notato da un passante, riverso a terra accanto alla sua bicicletta. Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 e i carabinieri, i quali si sono dovuti arrendere all’evidenza.

Secondo una prima ipotesi, la morte sarebbe da ricondurre a cause naturali – un malore probabilmente – che avrebbero poi comportato la caduta dal mezzo a due ruote.

Le indagini

A quanto pare, in base agli accertamenti, sul cadavere del giovane non sarebbero stati trovati segni di violenza, così come non sarebbero presenti segni di incidenti o impatti con la bici. Sono in corso altre verifiche da parte degli inquirenti per verificare la presenza di telecamere che possano aver filmato gli ultimi istanti di vita del 16enne.