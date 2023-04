Tragedia nella notte, neonato di 4 mesi muore al Policlinico dopo caduta: si indaga

Sono state ore tragiche per la famiglia del neonato deceduto al Policlinico di Messina. In corso le indagini per ricostruire l'accaduto e accertare le responsabilità.

Tragedia nella notte per la comunità di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, per la morte di un neonato di 4 mesi originario della località peloritana.

Il piccolo, secondo le prime informazioni, sarebbe deceduto a seguito di un’emorragia cerebrale rimediata a causa di una brutta caduta avvenuta all’interno dell’abitazione dove viveva insieme ai genitori di origini tunisine.

Il primo arrivo in ospedale e le dimissioni

A quanto pare, il bambino sarebbe scivolato dalle braccia di un parente, sbattendo con violenza la testa al suolo. La morte è sopraggiunta al Policlinico di Messina al termine di una spola tra ospedali del Messinese.

Inizialmente, infatti, il piccolo era stato inizialmente portato dai genitori al Pronto Soccorso dell’ospedale di Milazzo. Qui i medici avrebbero rassicurato i genitori sulle condizioni di salute del figlio, spingendo per le dimissioni senza provvedere al ricovero.

Il trasporto al Policlinico e la morte

Nelle ore successive, tuttavia, il bambino avrebbe accusato dei problemi e la coppia si sarebbe quindi rivolta al Policlinico di Messina, dove i sanitari avrebbero rilevato, a seguito degli accertamenti, la presenza di una vasta emorragia cerebrale.

I medici avrebbero quindi tentato un’operazione chirurgica d’emergenza ma, nonostante i tentativi, non ci sarebbe stato nulla da fare. Sono attualmente in corso le indagini da parte dei carabinieri per fare luce sull’accaduto e verificare eventuali negligenze in ambito sanitario.