Malore improvviso mentre fa il bagno al mare, morto 13enne nell’Agrigentino

Improvviso arresto cardiaco durante una normale giornata con la famiglia al mare: la terribile vicenda a Realmonte.

Tragedia a Realmonte, in provincia di Agrigento, dove un 13enne è morto colto da malore mentre faceva il bagno al mare.

Il ragazzino era originario di Raffadali (AG) ed era al mare assieme ai genitori.

Tragedia a Realmonte, malore al mare: morto 13enne

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 13enne sarebbe stato colto da un improvviso arresto cardiaco mentre faceva in bagno in mare. A lanciare l’allarme i bagnanti, sotto shock per la tragedia che si è consumata sotto i loro occhi in una normale giornata estiva. Sul posto sono accorsi i soccorritori, ma purtroppo – nonostante il trasferimento d’urgenza in elisoccorso all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento – per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Pare che il 13enne fosse cardiopatico.

Pochi giorni fa un altro caso

Con il caldo da record che da giorni colpisce tutta la Sicilia, con temperature anche al di sopra dei 40 gradi nelle ore centrali della giornata, tragedie di questo tipo non rimangono isolate. Solo pochi giorni fa a Modica, in provincia di Ragusa, un uomo sarebbe stato colto da malore e poi sarebbe annegato mentre si trovava nella frazione balneare di Maganuco. Inutili anche in questo caso, purtroppo, i soccorsi.

Immagine di repertorio