Ennesima tragedia della strada: quattro ragazzi morti nello scontro tra due auto

E’ una scia di sangue inarrestabile quella che macchia le strade italiane, dove, a fare le spese di paurosi incidenti sono spesso giovani vittime. A piangere la prematura morte di quattro ragazzi è la Puglia, nel particolare la zona di Bitonto in provincia di Bari. Fatale, ieri sera, sul tardi, sulla strada provinciale 231, tra Modugno e Bitonto in direzione Nord lo scontro frontale tra due auto, una Renault Scenic e una Opel Corsa.

16enne la più giovane delle vittime

Come riportato da “La Gazzetta del Mezzogiorno”, la vittima più giovane ha 16 anni e si chiama Lucrezia Natale. A perdere la vita anche il 24enne Alessandro Viesti, la 20enne Floriana Fallacara e il suo fidanzato 23enne Tommaso Ricci. Altri due ragazzi, che viaggiavano sulla Renault, sono rimasti feriti ed entrambi ricoverati: Il ragazzo 20enne è al Policlinico di Bari, mentre la ragazza 19enne è nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Di Venere, dove ha anche subito una operazione per ricomporre le fratture ai femori e all’omero.

Traffico in tilt

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Traffico in tilt: la strada è stata chiusa per facilitare le operazioni da parte delle forze dell’ordine e del 118. Indagini in corso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.