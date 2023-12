Tragedia di via Ausonia, migliorano le condizioni del bambino di 4 anni caduto dal balcone

Il piccolo, nella giornata di ieri, ha lasciato il reparto di Rianimazione ed è attualmente accudito dai nonni.

Sono in miglioramento le condizioni del bambino di 4 anni precipitato domenica 24 dicembre insieme al padre di 37 anni dal sesto piano di un palazzo di via Ausonia, a Palermo.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Le condizioni del piccolo

Il piccolo, la cui madre era scomparsa tre anni fa a causa del Covid, ha lasciato il reparto di Rianimazione dell’ospedale dove si trovava ricoverato a seguito della caduta.

Nell’impatto con il tetto di un’attività di ristorazione, il piccolo ha rimediato la frattura scomposta al braccio e alcuni traumi al torace e all’addome. Attualmente è accudito dai nonni materni.

Si cerca di fare luce sull’accaduto

Nulla da fare, invece, per il padre del bambino – docente universitario di 38 anni – che è deceduto dopo i soccorsi. Sono in corso gli accertamenti per comprendere cosa possa essere accaduto al momento della tragedia.

Inizialmente si è creduto che il padre fosse intervenuto nel tentativo di salvare il bambino mentre si stava sporgendo pericolosamente dal balcone. In base ad alcune testimonianze, però, sembra che padre e figlio siano caduti insieme tenendosi per mano.