Tragico incidente a Troina: morta una donna

Tragico incidente tra Troina e Centuripe: una donna ha perso improvvisamente il controllo del mezzo andandosi fatalmente a schiantare

Tragedia nell’Ennese.

Un incidente mortale autonomo si è verificato nel pomeriggio tra Troina e Centuripe.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Centuripe, una donna (la cui identità è ancora sconosciuta), che era alla guida di una macchina, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada.

Ipotesi malore alla guida per la donna

Non appare ancora chiaro se a riultare fatale per la vittima sia stato un malore mentre si trovava alla guida o se, invece, sia stata costretta ad un manovra azzardata per evitare un altro veicolo o una moto.

I carabinieri hanno già avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia: il mezzo su cui viaggiava la donna è stato posto sotto sequestro per consentire agli inquirenti di compiere i rilievi e consentirgli di comprendere altri dettagli.

Possibile autopsia sul corpo della vittima

La Procura ha aperto un’inchiesta.

I magistrati dovranno decidere, dunque, se sarà necessaria o meno l’autopsia sul corpo della sfortunata vittima.