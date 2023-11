Trapani-Angri di Coppa Italia, la Lega non concede il rinvio: sarà 3-0 per i granata

Non ci sarà il rinvio di Coppa Italia per Trapani-Angri. Gli ospiti non saranno presenti in Sicilia, i granata passeranno il turno.

Si va verso il risultato a tavolino per 3-0 a favore del Trapani in occasione del match in programma oggi, alle ore 14.30 di mercoledì 29 novembre, allo stadio Provinciale di Erice, valido per gli Ottavi di Coppa Italia di Serie D. La società campana, infatti, non sarà presente all’impianto sportivo a causa della sospensione del servizio traghetti per la Sicilia.

Trapani-Angri, la nota del club

La stessa società ha comunicato che “è stata impossibilitata a raggiungere la Sicilia date le avverse condizioni meteorologiche. Un’ora prima della partenza ci è stata comunicata la sospensione del servizio traghetti per Palermo”.

“La società è rammaricata esclusivamente per i tifosi che avevano già provveduto all’organizzazione della trasferta per seguire la squadra ed attende, ora, le decisione della Federazione”, si legge a conclusione del comunicato.

La Lega non concede il rinvio

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato che non verrà concesso il rinvio della gara e di non aver accolto, quindi, la richiesta della società. Il match, dovrà svolgersi regolarmente. Tuttavia, con l’assenza del club campano, il Trapani beneficerà del risultato di 3-0 a tavolino e accederà ai Quarti di Finale della competizione senza giocare.

