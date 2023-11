Trapani, cambio di vertice, si insedia la neo prefetto Daniela Lupo

“Territorio dalla storia importante. Fondamentale l’attuazione di un lavoro sinergico di tutte le parti in gioco, dalle forze dell’ordine e autorità giudiziaria al coinvolgimento della cittadinanza”

TRAPANI – La repressione non potrà essere l’unica via d’uscita dalle problematiche del territorio. Questo, in estrema sintesi, il messaggio della neo prefetta di Trapani, Daniela Lupo, che si è insediata in questi giorni nel capoluogo della Sicilia orientale.

Nelle sue mani passano le questioni più impellenti della provincia, dalla microcriminalità, specie nei centri storici di Trapani e Marsala, a fenomeni molto più ampi, invasivi e pericolosi, come lo spaccio di stupefacenti e la criminalità organizzata, elementi endemici in un territorio che affronta una sfida non indifferente, sia in termini di lotta sul campo alle pratiche illegali sia in termini di cultura di contrasto al malaffare. “Questo – ha esordito in conferenza stampa la neo prefetta Lupo – è un territorio che ha delle bellezze e una storia importante. Sicuramente una conoscenza da approfondire e da esaminare con una responsabile conoscenza e un approccio anche pratico”.

La neo prefetta Daniela Lupo: “Occorre un lavoro sinergico”

Daniela Lupo, 61 anni, leccese di nascita, prende il posto di Filippina Cocuzza; arriva dalla prefettura di Piacenza, dove ha lavorato dal luglio del 2020, dopo aver svolto l’incarico di vice prefetto vicario di Palermo dal 23 aprile 2019 al 26 luglio 2020, svolgendo anche le funzioni di reggente nel periodo che va dal primo maggio 2020 al 21 maggio 2020. Inoltre, dal dicembre 2019, ha ricevuto l’incarico di componente della commissione straordinaria di Mezzojuso, in provincia di Palermo. “Spero di portare quello che è il mio bagaglio di esperienze e di ricevere tutte quelle informazioni necessarie a fare ancora di più – ha continuato Lupo -. Sicuramente credo nella partecipazione e nella realizzazione di alcuni obiettivi che per la loro complessità devono necessariamente passare da quel coinvolgimento da parte di tutte le componenti, quindi non solo forze dell’ordine e autorità giudiziaria ma anche della cittadinanza. Questo è l’impegno che assumo nel ringraziare l’amministrazione per per avermi designato e per avermi mandato in questa terra che da oggi è anche la mia terra”. Un lavoro che parte, quindi, dalla consapevolezza che soltanto attraverso un lavoro sinergico e collaborativo delle forze in gioco si potrà raggiungere il risultato sperato.

Un caldo benvenuto e un augurio di un buono fruttuoso lavoro, all’insegna proprio della collaborazione con le altre figure istituzionali del territorio è stato espresso dalla sindaca di Erice, Daniela Toscano Pecorella: “A nome dell’amministrazione comunale e della Città di Erice desidero dare il benvenuto della nostra comunità alla nuova prefetta di Trapani, dott.ssa Daniela Lupo, cui non mancherà il supporto del Comune di Erice. Sono certa del fatto che, così come già con la dott.ssa Filippina Cocuzza, avremo modo di collaborare positivamente nell’interesse dei cittadini e del territorio”.

La sindaca ha dato immediatamente la propria disponibilità ad un incontro con la nuova prefetta, “così da iniziare a mettere in campo sinergie e cooperazioni, sempre nel rispetto delle reciproche competenze, per la sicurezza del territorio, per la valorizzazione delle nostre istituzioni e per il perseguimento di tutti gli altri obiettivi comuni a sostegno delle comunità e dei cittadini. Augurando buon lavoro alla dottoressa Lupo, desidero infine rivolgere un caloroso ringraziamento alla dottoressa Cocuzza per il prezioso contributo fornito al nostro territorio con professionalità, impegno e senso dello Stato, in costante collaborazione con le Istituzioni a tutti i livelli”.